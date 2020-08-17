 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

Бурятский певец включился в казахский челлендж

Бурятский певец включился в казахский челлендж
Общество, 
Цыден-Еши Дамбаев спел вместе с музыкантами из разных стран

Бурятский певец Цыден-Еши Дамбаев стал участником международного музыкального челленджа «Менің Қазақстаным» (Мой Казахстан).

с 1 минуты 12 секунд

Челлендж был запущен 15 августа в честь 90-летия композитора, заслуженного деятеля культуры Казахстана, одного из основателей казахской эстрады, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

- Музыкальный марафон начала «золотой голос казахской музыки», ветеран песенного искусства Бибигуль Тулегенова. Современница Шамши имела честь первой исполнить песню композитора «Қайықта», и именно исполнением этой песни Бибигуль Ахметовна дала старт челленджу. Его подхватили за рубежом. Артисты из Украины, Кыргызстана, Армении, Германии, Болгарии, Башкортостана, Бурятии, умело подобрав костюмы и местную локацию, исполнили на казахском языке одну из самых лиричных, нежных, мелодичных песен Шамши Калдаякова «Қуаныш вальсі», в очередной раз подтверждая, что «король казахского вальса» - воистину композитор мирового масштаба, - отмечает издание inform.kz.





музыканты певцы челлендж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на Байкале засняли «призрака»
В Бурятии на Байкале засняли «призрака»
Общество, 17.08.2020
Странный снимок был сделан на обычный телефон
В Бурятии спародировали клип певицы Мэдэгмы
В Бурятии спародировали клип певицы Мэдэгмы
Общество, 17.08.2020
Пользователь необычно пригласил звезду бурятской эстрады на музыкальное шоу
В Бурятии от коронавируса выздоровели 85% пациентов
В Бурятии от коронавируса выздоровели 85% пациентов
Общество, 17.08.2020
COVID-19 выявили ещё у более чем 30 человек
Бурятский певец включился в казахский челлендж
Бурятский певец включился в казахский челлендж
Общество, 17.08.2020
Цыден-Еши Дамбаев спел вместе с музыкантами из разных стран
На севере Бурятии торговали некачественным мясом
На севере Бурятии торговали некачественным мясом
Общество, 17.08.2020
Выявлено 10 кг просроченной продукции
В Бурятии температура опускалась до +3 градусов
В Бурятии температура опускалась до +3 градусов
Общество, 17.08.2020
Максимальная температура воздуха днём составит +25
Мэр Улан-Удэ сообщил о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком
Мэр Улан-Удэ сообщил о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком
Общество, 16.08.2020
Также градоначальник отметил, что компания будет внесена в чёрный список
О Герое Советского Союза Юрии Гарнаеве
О Герое Советского Союза Юрии Гарнаеве
Общество, 16.08.2020
Его именем названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ
В улан-удэнском роддоме провели уникальную операцию
В улан-удэнском роддоме провели уникальную операцию
Общество, 16.08.2020
Такие операции проводятся для пациенток с патологиями
В Бурятии выпустили клип памяти Виктора Цоя
В Бурятии выпустили клип памяти Виктора Цоя
Общество, 16.08.2020
Молодые люди сняли стилизованный клип на песню «Кукушка»
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут вдоль рек
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут вдоль рек
Общество, 16.08.2020
Поиски продолжатся сегодня
Мэрия Улан-Удэ сообщила об уровне Селенги на сегодня
Мэрия Улан-Удэ сообщила об уровне Селенги на сегодня
Общество, 16.08.2020
Ситуация находится на контроле управления по ЧС
В Иркутской области турист травмировался на мокром скальнике
В Иркутской области турист травмировался на мокром скальнике
Общество, 16.08.2020
Мужчину более пяти часов доставляли на носилках в больницу
Красавица из Бурятии стала Первой Вице Миссис России Мира-2020
Красавица из Бурятии стала Первой Вице Миссис России Мира-2020
Общество, 16.08.2020
Светлана Албегова будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира-2020»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^