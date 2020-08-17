Бурятский певец включился в казахский челлендж

Бурятский певец Цыден-Еши Дамбаев стал участником международного музыкального челленджа «Менің Қазақстаным» (Мой Казахстан).





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Челлендж был запущен 15 августа в честь 90-летия композитора, заслуженного деятеля культуры Казахстана, одного из основателей казахской эстрады, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

- Музыкальный марафон начала «золотой голос казахской музыки», ветеран песенного искусства Бибигуль Тулегенова. Современница Шамши имела честь первой исполнить песню композитора «Қайықта», и именно исполнением этой песни Бибигуль Ахметовна дала старт челленджу. Его подхватили за рубежом. Артисты из Украины, Кыргызстана, Армении, Германии, Болгарии, Башкортостана, Бурятии, умело подобрав костюмы и местную локацию, исполнили на казахском языке одну из самых лиричных, нежных, мелодичных песен Шамши Калдаякова «Қуаныш вальсі», в очередной раз подтверждая, что «король казахского вальса» - воистину композитор мирового масштаба, - отмечает издание inform.kz.