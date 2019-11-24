Спортсменки завоевали призовые места
Спортсменки Центра спортивной подготовки Бурятии Стальвира Оршуш , Наиля Абзалова и Алёна Сангадиева выиграли три медали открытого Кубка России по женской борьбе. Соревнования завершились в Чебоксарах 23 ноября.
Золотую медаль Кубка завоевала Стальвира Оршуш. Полуфинальный и финальный поединки она завершила технической победой. Спортсменка соревновалась в весовой категории до 53 кг.
В полуфинале она со счётом 10:0 взяла верх над красноярской спортсменкой Татьяной Новик. В финале за 2 минуты до окончания схватки сломила сопротивление чемпионки России 2018 года Любови Сальниковой из Кемеровской области – счёт встречи 12:1.
Алёна Сангадиева, соревновавшаяся в весовой категории до 59 кг., в очень ярком финальном поединке за третье место со счетом 13:5 одолела Ирину Афанасьеву из Республики Саха-Якутия.
Ещё одну бронзовую медаль завоевала Наиля Абзалова, боровшаяся в весовой категории до 55 кг. Свою бронзовую схватку она выиграла у Полины Кривилевой из Татарстана со счётом 6:4, набрав за последнюю минуту 4 балла.
Стальвира Оршуш и Наиля Абзалова тренируются под руководством Максима Молонова, и Евгения Павлова. Тренеры Алёны Сангадиевой - Евгений Павлов и Александр Гармаев, сообщает Центр спортивной подготовки.
Бурятские борицы завоевали медали на открытом Кубке России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменки завоевали призовые места
Таким образом дети проявили свою заботу
Ущерб от незаконной рубки составил почти 70 тысяч рублей
Пострадавшая сама просила не сильно наказывать мужчину
Вероятно, концерт состоится в следующем году
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко побывал на реке Кике и восточном побережье Байкала. Смотрите ноябрьские виды одного из самых популярных мест великого озера — бухты Черепаха.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег
Творческое состязания проходило с 15 по 18 ноября в городе Турку
Показ спектакля состоится в конце ноября
На вечере исполнили песни, сыграли на саксофоне, лимбе
В середине ноября дети после купания в этом бассейне пожаловались на недомогание
Ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с чемпионата
Он проник в её квартиру ночью