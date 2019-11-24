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Бурятские борицы завоевали медали на открытом Кубке России

Бурятские борицы завоевали медали на открытом Кубке России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Спортсменки завоевали призовые места

Спортсменки Центра спортивной подготовки Бурятии Стальвира Оршуш , Наиля Абзалова и Алёна Сангадиева выиграли три медали открытого Кубка России по женской борьбе. Соревнования завершились в Чебоксарах 23 ноября.

Золотую медаль Кубка завоевала Стальвира Оршуш. Полуфинальный и финальный поединки она завершила технической победой. Спортсменка соревновалась в весовой категории до 53 кг.

В полуфинале она со счётом 10:0 взяла верх над красноярской спортсменкой Татьяной Новик. В финале за 2 минуты до окончания схватки сломила сопротивление чемпионки России 2018 года Любови Сальниковой из Кемеровской области – счёт встречи 12:1.

Алёна Сангадиева, соревновавшаяся в весовой категории до 59 кг., в очень ярком финальном поединке за третье место со счетом 13:5 одолела Ирину Афанасьеву из Республики Саха-Якутия.

Ещё одну бронзовую медаль завоевала Наиля Абзалова, боровшаяся в весовой категории до 55 кг. Свою бронзовую схватку она выиграла у Полины Кривилевой из Татарстана со счётом 6:4, набрав за последнюю минуту 4 балла.

Стальвира Оршуш и Наиля Абзалова тренируются под руководством Максима Молонова, и Евгения Павлова. Тренеры Алёны Сангадиевой - Евгений Павлов и Александр Гармаев, сообщает Центр спортивной подготовки.


спорт борьба
 
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