В Бурятии сняли клип на песню о юности

12 сентября в Сети опубликовали новый клип вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» на песню на бурятском языке «Эдиршүүлэй дуун» (Песня юности). Исполняет её квартет «ZokhidkhoN».
В композиции поётся о том, что сейчас старшеклассницы – пока под крылом своих родителей, но скоро ждёт их новая жизнь и, возможно, новые города, страны, а также испытания. Поэтому девочки просят беззаботную юность не спешить.
В ролике юные певицы гуляют по любимому родному Улан-Удэ, по магазинам, общаются в кафе, катаются на коньках на ледовой арене и играют в баскетбол. Видео получилось лёгким и позитивным.
Клип довольно быстро набирает просмотры, пользователи оставляют восхищённые комментарии с пожеланиями успехов, однако есть и те, кто высказывает замечания:
«Поют на бурятском языке с сильным акцентом, видно, что не владеют родным языком»
Предыдущий клип вокальной студии о детской дружбе появился совсем недавно – в начале сентября.
В конце августа вышел клип, где в образе сказочного богатыря предстал известный бывший сумоист Анатолий Михаханов.
Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) была создана в 2011 году. Студия выпустила три альбома: в 2012 году диск «Би томо болооб» (Я уже большой) с 17 видеоклипами, в 2016 году диск «Аша зээнэрэй дуун» (Песенки внучат), с 21 песней. Третий диск студии «Алдар-Баатар» состоит из 13 песен, на пять из которых клипы доступны для просмотра, остальные клипы выйдут в ближайшем будущем.