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Анатолий Михаханов стал сказочным богатырём

Анатолий Михаханов стал сказочным богатырём
Общество, 
Пользователи высоко оценили новый клип детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) с участием Анатолия Михаханова

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов снимался в клипе детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики).

Накануне клип на песню «Үльгэр тухай дуун» (Песня про сказки) появился в Сети. Зрители впервые увидели на презентации уже третьего диска «Алдар-Баатар» вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд». Презентация прошла при полном зале. Клип уже собрал десятки лайков на YouTube и положительные отзывы. «Замечательная и песня и девочки, и места красивые, и еда аж слюни пошли. Замечательный клип. Удивительно, что бурятский язык такой певучий», «Очень позитивный, добрый, замечательный клип», «Клип и песня клип красивые...и хорошо что на своем языке», - пишут пользователи.



- Ставший известным среди местной детворы как добрый «Дядя Сумоист», Анатолий с радостью принял приглашение о принятии участия в съёмках клипа, - сообщили в детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд».

В кадрах Анатолий Михаханов предстаёт большим другом-богатырём из сказки юных певиц – близняшек Баярмы и Бэлигмы Будаевых, играя с ними в бурятскую традиционную игру шагай наадан (игра в кости), гуляя и дурачась на берегу Байкала, аккомпанируя на древнем музыкальном инструменте морин хуур и подкрепляясь горячими буузами,

- Специально для съёмок клипа всегда позитивный и добрый «Дядя Сумоист»обзавёлся традиционной бурятской одеждой: дэгэлом, шапкой племени «эхирид» и сапогами-гутулами 54 размера. Естественно, вся одежда бывшего сумоиста шьётся на заказ. Также на заказ были сшиты и дэгэлы девочек-артисток. Объясняется это тем, что облачение древнего рода во многом утеряно и сегодня восстанавливается по музейным экспонатам. Уже сейчас эксперты в области бурятской традиционной одежды признаются, что данный клип – уникальный экскурс в историю забытых обычаев племени «эхирид», - рассказали в студии студии «Мүнгэн хонхонууд».

Юные артистки, снявшиеся в клипе, окончили второй класс. Им очень понравилось сниматься в своём дебютном клипе с добрым дядей сумоистом. Перебивая друг друга, они рассказывают:

- Дядя Толя такой сильный, что нас обеих одной рукой поднять может, а ещё у него руки большие и он все-все кости в шагай наадан забирает себе. Он очень-очень добрый и ещё мы ели вкусные буузы.

Авторами песни «Үльгэр тухай дуун» (Песня про улигеры-сказки) в исполнении девочек стали композитор Сарантуа Жалцанова и поэт Санжейжин Ечигма.

Новый диск «Алдар-Баатар» содержит в себе не только 13 песен, но и диск с их минус фонограммами, а также книжку со словами, нотами и переводами всех песен на русский язык.

Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» была создана в 2011 году. студия выпустила три альбома: в 2012 году диск «Би томо болооб» (Я уже большой) с 17 видеоклипами и выпущенный в 2016 году диск «Аша зээнэрэй дуун» (Песенки внучат), с 21 песней. Третий диск студии «Алдар-Баатар» состоит из 13 песен, на пять из которых клипы доступны для просмотра, остальные клипы выйдут в ближайшем будущем.

клип Михаханов
 
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