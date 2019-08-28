Анатолий Михаханов стал сказочным богатырём

Накануне клип на песню «Үльгэр тухай дуун» (Песня про сказки) появился в Сети. Зрители впервые увидели на презентации уже третьего диска «Алдар-Баатар» вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд». Презентация прошла при полном зале. Клип уже собрал десятки лайков на YouTube и положительные отзывы. «Замечательная и песня и девочки, и места красивые, и еда аж слюни пошли. Замечательный клип. Удивительно, что бурятский язык такой певучий», «Очень позитивный, добрый, замечательный клип», «Клип и песня клип красивые...и хорошо что на своем языке», - пишут пользователи.











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