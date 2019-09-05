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Клип о детской дружбе сняли в Бурятии

Клип о детской дружбе сняли в Бурятии
Общество, 
Поют песню и снимаются в клипе два школьника

4 сентября вышел клип на песню «Минии нухэр» («Мой друг») бурятской студии «Мүнгэн хонхонууд». Исполнители – школьники Баирто Бухаев и Хэшэгтэ Балданов. Музыку к произведению написала Сарантуяа Жалцанова, слова – Санжейжин Ечигма.

В композиции поётся о настоящем друге, с которым главный герой общается и играет с детства, который в трудные минуты находится рядом с ним и поддерживает. В клипе мальчики весело проводят время – смотрят фильмы, показывают фокусы и катаются на велосипедах. Съёмки проходили в солнечный летний день в Улан-Удэ, к примеру, рядом с фонтаном, поэтому ролик получился позитивным.



В Сети говорится о том, что «песня написана в стиле регги, и слушатели отмечают высокое качество фонограммы, интересные приёмы бэк-вокала, благодаря чему композицию хочется слушать снова и снова».

До этого студия «Мүнгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) выпустила клип, где снялся известный бывший сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов. Спортсмен предстаёт здесь большим другом-богатырём из сказки юных певиц – близняшек Баярмы и Бэлигмы Будаевых.

Детская вокальная студия за семь лет выпустила три диска «Би томо болооб», «Аша зээнэрэй дуун» и «Алдар-Баатар». На сегодня на счету у студии 53 песни, более 40 видеоклипов. 
клип
 
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