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Улан-удэнские танцоры номинированы на международную премию

Улан-удэнские танцоры номинированы на международную премию
Общество,  Фото:пресс-служба СКЦ «Кристалл»
Они успешно выступили в Новосибирске на фестивале «Сердце Сибири»

С 12 по 15 июня в Новосибирске состоялся IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Сердце Сибири». Его провели в рамках культурно-образовательного проекта «Я Могу!». Фестиваль-конкурс объединил творческие дарования с разных городов Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья. Это детские и юношеские творческие коллективы из Новосибирска, Омска, Челябинска, Тюкалинска, Улан-Удэ, Павлодара, Забайкальского края, Красноярского края и других мест. Всего в фестивале приняло участие около 1000 участников.

По результатам фестиваля улан-удэнская образцовая хореографическая студия «Ирис» удостоена сертификатом номинанта на Ежегодную Международную Премию в области детского и молодёжного творчества «ARTIS-2019».

Коллектив занял призовые места в следующих номинациях:
- «Хореография. Народный танец» возрастная категория – средняя «А» 10-12 лет, награждён дипломом Лауреата I степени;
- «Хореография. Народный танец» возрастная категория – средняя «Б» 13-15 лет, награждён дипломом Лауреата I степени;
- «Хореография. Современный танец» возрастная категория – средняя «Б» 13-15 лет, награждён дипломом Лауреата II степени;
- «Хореография. Эстрадный танец» смешанная младшая возрастная категория до 12 лет, награждён дипломом Лауреата II степени.

Также студия была отмечена специальным призом – диплом «За артистизм» в номинации «Хореография. Народный танец».

Танцоры во главе с руководителем Ириной Родионовой выступали от улан-удэнского социально-культурного центра «Кристалл». Также от СКЦ в фестивале-конкурсе приняла участие солистка вокально-эстрадной студии «Октава» Юлия Родионова. Она стала призёром в номинации «Вокал. Эстрадная песня» в младшей возрастной категории 7-9 лет и была награждена дипломом Лауреата III степени. Об этом сообщает пресс-служба центра.
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