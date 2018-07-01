В объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, состоялся День открытых дверей ФГКУ «Востокрегионжилье»
Встречи прошли с целью разъяснения положений действующего законодательства при реализации военнослужащими прав на служебное жильё и снижения социальной напряженности.
На Дне открытых дверей представители «Востокрегионжилье» довели итоги работы за прошедший год, разъяснили порядок действий органов жилищного обеспечения при предоставлении жилых помещений, а также осуществлении выплат компенсации за наем жилых помещений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военным в Бурятии рассказали о служебном жилье
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