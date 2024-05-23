В матчах примут участие спортсмены от 6 до 80 лет
Со 2 по 4 августа в столице Бурятии пройдёт всероссийский фестиваль по миниволей. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Фестиваль будет проходить в течение трёх дней на 8 площадках. Участвовать будут команды в 14 категориях от 6 до 80 лет.
Заявки на участие принимаются до 2 июня, сообщает министерство спорта РБ.
Напомним, что миниволей – это сравнительно молодой вид спорта, появился в Японии в 1972 году. По правилам игры он очень похож на волейбол. Главным отличием является мягкий виниловый мяч, который по размерам больше волейбольного, но при этом весит всего 50 граммов. Также в миниволей сетка высотой 155 см, которая позволяет играть людям невысокого роста. Главная цель игры – дать возможность играть людям с любой физической подготовкой.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии вновь развернётся фестиваль по миниволей
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