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Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске

Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Бизнес,  Фото:kris_sweet_cakes
Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца

Весьма необычные торты и пирожные предлагает кулинар из Южно-Сахалинска. Они изумрудно-зелёного цвета, видимо, предполагается цвет военной формы. Пирожные напоминает бруски мыла тоже зелёного цвета. Но эти десерты пользуются спросом, последние заявки были приняты уже в начале февраля.

- Но ещё осталось одно место на муссовый торт и пару мест на пирожные. Кто ещё не придумал презент, можно успеть запрыгнуть в последний вагон,- сообщает кондитерская.

Торты же напоминают круглую бархатную подушку. Не отстают в предложениях к празднику и продавцы в Улан-Удэ. В одной из торговых сетей разыгрываются наборы носков.

Улан-удэнец в соцсети размеcтил шутливый пост, где написал, что на глазах у жены купил себе дезодорант, бритву и носки. Традиционные подарки к 23 февраля уже стали мемом в социальных сетях. Конечно же, лидируют в этом списке презентов именно носки. 
день защитника Отечества

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