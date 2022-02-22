Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске

Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца



Весьма необычные торты и пирожные предлагает кулинар из Южно-Сахалинска. Они изумрудно-зелёного цвета, видимо, предполагается цвет военной формы. Пирожные напоминает бруски мыла тоже зелёного цвета. Но эти десерты пользуются спросом, последние заявки были приняты уже в начале февраля.



- Но ещё осталось одно место на муссовый торт и пару мест на пирожные. Кто ещё не придумал презент, можно успеть запрыгнуть в последний вагон,- сообщает кондитерская.



Торты же напоминают круглую бархатную подушку. Не отстают в предложениях к празднику и продавцы в Улан-Удэ. В одной из торговых сетей разыгрываются наборы носков.



Улан-удэнец в соцсети размеcтил шутливый пост, где написал, что на глазах у жены купил себе дезодорант, бритву и носки. Традиционные подарки к 23 февраля уже стали мемом в социальных сетях. Конечно же, лидируют в этом списке презентов именно носки.

