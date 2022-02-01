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Народная артистка Бурятии открыла доставку шэнэхэнских бууз

Народная артистка Бурятии открыла доставку шэнэхэнских бууз
Бизнес,  Фото:bybadmakhanda
Певица Бадма-Ханда готовит блюдо по собственным рецептам

Известная в этнической Бурятии певица Бадма-Ханда запустила проект по готовке и доставке бууз по собственным рецептам. Об этом исполнительница бурятских песен заявила на личной странице Instagram.

- Наконец, я воплощаю свою мечту. Я родилась и выросла в Шэнэхэне, и с детства приготовление бууз было сродни священному ритуалу. Очень много нюансов при выборе мяса, замешивании теста, соблюдения разных пропорций. Эти знания с рождения со мной, и я применяю их много лет. Нести бурятскую культуру в народ - мое призвание, моя миссия. Я всегда хотела передавать культуру не только через фольклор и музыку, но и через особые ритуалы создания национального блюда. И вот моя мечта осуществилась - я готова представить землякам несколько видов бурятского блюда по моим рецептам, - написала певица в посте.

Бадма-Ханда Аюшеева родилась в бурятской семье в Автономном районе Внутренней Монголии КНР. В прошлом году певица представляла Бурятию на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда – 2021» (16+), дошла до финала, и стала обладательницей приза зрительских симпатий.

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