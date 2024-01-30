В Забайкалье у нарушителей изъяли более 140 запрещённых орудий лова

Происшествия, Фото: пресс-служба минприроды Забайкалья

Материалы направлены в мировой суд



В Забайкальском крае в ходе патрулирования территории природного парка «Арей» государственными инспекторами парка выявлено два факта нарушения правил рыболовства.



- В ходе мероприятий у нарушителей были изъяты 145 запрещённых орудий вылова водных биологических ресурсов в виде самодельных самоловов. Также изъята незаконно добытая продукция - 20 щук. На нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях, материалы направлены в мировой суд Улётовского района для принятия правового решения, - рассказал руководитель природного парка «Арей» Юрий Сорокин.



Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на особо охраняемой природной территории запрещается осуществление отдельных действий, причиняющих вред указанной территории. Противоправные действия, перечислены в положениях о государственных природных заказниках регионального значения.

