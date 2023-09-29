В Иркутской области грузовик сбил насмерть 44-летнего мужчину

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Пешеход пробегал дорогу в неположенном месте



Днём, 28 сентября, в Усолье-Сибирском Иркутской области на 1805 км автотрассы «Сибирь» произошло смертельное ДТП с участием пешехода.



- По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля Hino Ranger совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате случившегося 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



