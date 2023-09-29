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В Иркутской области грузовик сбил насмерть 44-летнего мужчину

В Иркутской области грузовик сбил насмерть 44-летнего мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Пешеход пробегал дорогу в неположенном месте

Днём, 28 сентября, в Усолье-Сибирском Иркутской области на 1805 км автотрассы «Сибирь» произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

- По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля Hino Ranger совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате случившегося 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП.смерть Иркутская область

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