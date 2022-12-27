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На севере Бурятии на девушку напала собака

На севере Бурятии на девушку напала собака
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пса отловили

26 декабря в городе Северобайкальск на девушку напала неизвестная собака. В местной группе «Северобайкальск-инфо» уточняют, что сама пострадавшая не провоцировала животное.

Собаку удалось отловить.

В Бурятии проблема бродячих собак стоит остро. На недавнем совещании управления ветеринарии сообщалось о том, что за 11 месяцев псы покусали почти 2500 тысячи человек.

В Улан-Удэ эту работу уже отладили. В городе регулярно устраивают профилактические рейды с участием всех заинтересованных ведомств. Псов, у которых есть владельцы, прививают и регистрируют, а на нерадивых хозяев, не следящих за ними, составляют протоколы. В районах же ситуация иная. Главы сельских поселений чаще всего не задействованы в решении «собачьего» вопроса. Там недостаточно уполномоченных лиц для составления протоколов на нарушителей. 
собаки

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