В Бурятии собаки покусали почти 2500 человек

Они снизили активность в Улан-Удэ и переключились на районы





Сотрудники управления ветеринарии Бурятии совместно с представителями администрации Улан-Удэ и пригородных районов провели семинар, посвящённый рейдам по отлову собак. На мероприятии обсудили и проблемы, связанные с поимкой беспризорных животных.В Улан-Удэ эту работу уже отладили. В городе регулярно устраивают профилактические рейды с участием всех заинтересованных ведомств. Псов, у которых есть владельцы, прививают и регистрируют, а на нерадивых хозяев, не следящих за ними, составляют протоколы.Консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства (КГХ) Дмитрий Ларченко отметил: места для отлова выбирают не случайно. Профилактические мероприятия проводят в основном там, где зарегистрировано наибольшее количество укусов или где больше всего жалоб на безнадзорных животных. При этом 70-80% заявок касается псов, которых владельцы отпускают на самовыгул – люди подтверждают это с помощью фото и видео.В районах ситуация иная. Главы сельских поселений чаще всего не задействованы в решении «собачьего» вопроса. Там недостаточно уполномоченных лиц для составления протоколов на нарушителей, хотя определять их должны именно местные власти.Замначальника управления ветеринарии Дмитрий Калугин сообщил, что только за 11 месяцев – с января по ноябрь – за антирабической помощью после нападения четвероногих обратились 2434 человека. Набрасываются на людей в основном дворовые псы.- В 1362 случаях владелец установлен. По сравнению с прошлым годом таких инцидентов стало на 262 меньше, но положительная тенденция наблюдается лишь в Улан-Удэ. В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Иволгинском, Окинском и Прибайкальском районах и в Северобайкальске укусов, напротив, больше по сравнению с прошлым годом, – подчеркнул Калугин.