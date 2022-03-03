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В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка

В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На проходящих людей набросилась не бездомная, а хозяйская собака

3 марта в пригородном селе Сотниково собака напала на двух человек. Произошли нападения на конечной остановке маршрутов №№ 129 и 177. Пострадали женщина и подросток 2004 года рождения, сообщили в администрации Иволгинского района.

Установлено, что покусала их не бездомная, а хозяйская собака.

- В настоящее время хозяин собаки установлен. На месте работает участковый полиции. В отношении хозяина будет возбуждено административное производство. Известно, что гражданин ранее был привлечён к административной ответственности по аналогичному случаю, - уточнили в администрации Иволгинского района.

Пострадавшие от укусов собаки находятся в медучреждениях на осмотре врача. Устанавливается характер повреждений.

Как сообщал «Байкал-Daily», нападения собак на людей в Бурятии уже стали весьма привычны. Так, 1 марта собака покусала девушку возле четвёртого корпуса БГУ.

19 февраля находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай напал на проходящую мимо женщину в СНТ «Авиатор». Пострадавшая получила тяжёлые травмы (множественные укушенные раны головы, лица, бедра, паховой области, шок 3 степени). В больнице её сразу отправили на операционный стол.

14 февраля в Заиграевском районе псы напали на 10-летнего мальчика, искусав его за ноги.

10 февраля стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках.

9 февраля от нападения хозяйских собак в Улан-Удэ пострадали врач и почтальон

В январе и декабре также были зафиксированы нападения собак (как бездомных, так и домашних) на людей. 
собаки

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