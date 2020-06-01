В Бурятии пьяный байкер врезался в электроопору

В воскресенье, 31 мая, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии в ДТП попал пьяный мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 17.30 часов 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и врезался в электроопору. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД мужчину освидетельствовали на состояние опьянения, результат алкотестера составил 1.03 мг/л.
- Кроме того, мотоциклом он управлял без мотошлема, права управления транспортным средством не имел, а сам мотоцикл в законном порядке не зарегистрирован. За данные нарушения мужчина также был привлечён к административной ответственности, - уточнили в Госавтоинспекции.
С начала года в Бурятии зарегистрировано 21 ДТП с участием водителей мототехники, в результате которых пострадали 22 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», столкновение мотоцикла и микроавтобуса в конце мая на Левом берегу в Улан-Удэ попало на видео.
Неделю назад на Восточном в Улан-Удэ опрокинулся мотоциклист. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что он пьян. Мужчина не стал отрицать, что пил.