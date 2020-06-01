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В Бурятии пьяный байкер врезался в электроопору

В Бурятии пьяный байкер врезался в электроопору
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный мотоциклист беспечно ехал без шлема

В воскресенье, 31 мая, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии в ДТП попал пьяный мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Около 17.30 часов 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и врезался в электроопору. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД мужчину освидетельствовали на состояние опьянения, результат алкотестера составил 1.03 мг/л.

- Кроме того, мотоциклом он управлял без мотошлема, права управления транспортным средством не имел, а сам мотоцикл в законном порядке не зарегистрирован. За данные нарушения мужчина также был привлечён к административной ответственности, - уточнили в Госавтоинспекции. 



С начала года в Бурятии зарегистрировано 21 ДТП с участием водителей мототехники, в результате которых пострадали 22 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», столкновение мотоцикла и микроавтобуса в конце мая на Левом берегу в Улан-Удэ попало на видео.

Неделю назад на Восточном в Улан-Удэ опрокинулся мотоциклист. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что он пьян. Мужчина не стал отрицать, что пил. 
ДТП мотоциклисты
 
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