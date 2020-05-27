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«Выпил 0,5»: В Улан-Удэ опрокинулся пьяный мотоциклист

«Выпил 0,5»: В Улан-Удэ опрокинулся пьяный мотоциклист
Происшествия, 
Молодой человек заявил, что сел пьяным на мотоцикл, так как иначе не мог добраться до дома

Ночью 25 мая 26-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя по улице Комарова в Улан-Удэ, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек управлял мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,71 мг/л. (при допустимой норме 0,16), сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Кроме того, выяснилось, что ранее он уже задерживался полицейскими за аналогичное нарушение и был лишён водительских прав.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса. Будучи привлеченным к административной ответственности за езду в нетрезвом виде ранее, он вновь сел за руль в состоянии опьянения.

На вопрос сотрудников ГИБДД, куда направлялся, молодой человек сообщил, что ехал из центра города домой. Отрицать, что пил спиртное, не стал, правда, заявил, что употребил только банку пива.

- Зачем за руль сели?

- Это единственный способ добраться домой, - немного подумав, ответил мотоциклист. 



С 10 по 20 мая в республике прошёл II этап операции «Мотоцикл». За время проведения мероприятия сотрудники ГИБДД проверили свыше 300 единиц мототранспорта. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 225 водителей, в том числе 22 мотоциклиста в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП мотоциклисты
 
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