В Улан-Удэ столкновение микроавтобуса и мотоцикла попало на видео





23 мая около 23 часов на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следуя по улице Дорожная, поворачивая налево, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда». За рулём находился 18-летний мотоциклист.В результате ДТП травмы получила 17-летняя девушка - пассажирка мотоцикла. Она получила ушибы, переломов нет.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» отметили, что оба были в мотошлемах.- Вместе с тем, мотоцикл в установленном порядке в ГИБДД не зарегистрирован, молодой человек прав управления транспортным средством не имеет, - уточнили автоинспекторы.Аварию запечатлел видеорегистратор, водитель поделился записью с «Байкал-Daily»: