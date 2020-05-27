В Улан-Удэ столкновение микроавтобуса и мотоцикла попало на видео

На мотоцикле ехали парень с девушкой
23 мая около 23 часов на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следуя по улице Дорожная, поворачивая налево, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда». За рулём находился 18-летний мотоциклист.
В результате ДТП травмы получила 17-летняя девушка - пассажирка мотоцикла. Она получила ушибы, переломов нет.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» отметили, что оба были в мотошлемах.
- Вместе с тем, мотоцикл в установленном порядке в ГИБДД не зарегистрирован, молодой человек прав управления транспортным средством не имеет, - уточнили автоинспекторы.
Аварию запечатлел видеорегистратор, водитель поделился записью с «Байкал-Daily»:
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