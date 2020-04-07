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В Улан-Удэ «накрыли» семь игорных клубов

В Улан-Удэ «накрыли» семь игорных клубов
Происшествия, 
С начала года в столице Бурятии изъяли 143 единицы игровой техники. ВИДЕО

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с оперативниками УМВД по Улан-Удэ в 2020 году закрыли семь игорных заведений.

Было изъято 143 единицы игрового оборудования: 33 игровых автомата, четыре покерных стола, три рулетки, стол для игры в рулетку, 102 системных блока. Также обнаружено около 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

26 марта полицейские и росгвардейцы пресекли незаконную деятельность игорного заведения по улице Геологическая, 28 а. Изъяли 13 игровых автоматов, а также более 100 тысяч рублей.

- Работу искал. Вот нашёл тут, - рассказал полицейским мужчина в игорном клубе.

- Кем здесь работаете? - спросил полицейский.

- Я охранником.   

В настоящее время устанавливаются все причастные к организации и проведению азартных игр.



Всего возбуждено восемь уголовных дел. Два из них уже направлены в суд для рассмотрения по существу.



игорный бизнес игровые автоматы
 
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