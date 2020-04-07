В Улан-Удэ «накрыли» семь игорных клубов









В настоящее время устанавливаются все причастные к организации и проведению азартных игр.







Всего возбуждено восемь уголовных дел. Два из них уже направлены в суд для рассмотрения по существу.







- Я охранником.В настоящее время устанавливаются все причастные к организации и проведению азартных игр.Всего возбуждено восемь уголовных дел. Два из них уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с оперативниками УМВД по Улан-Удэ в 2020 году закрыли семь игорных заведений.Было изъято 143 единицы игрового оборудования: 33 игровых автомата, четыре покерных стола, три рулетки, стол для игры в рулетку, 102 системных блока. Также обнаружено около 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.26 марта полицейские и росгвардейцы пресекли незаконную деятельность игорного заведения по улице Геологическая, 28 а. Изъяли 13 игровых автоматов, а также более 100 тысяч рублей.- Работу искал. Вот нашёл тут, - рассказал полицейским мужчина в игорном клубе.- Кем здесь работаете? - спросил полицейский.