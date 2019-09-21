Инвалид не мог сам выбраться из квартиры
В пятницу днём, 20 сентября, в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в квартире многоквартирного дома.
На момент прибытия пожарных из квартиры шёл дым, но людей здесь уже не было. Во время начавшегося пожара мужчину-инвалида спасли сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии, прапорщики полиции Эдуард Халудоров и Виктор Кобылкин. Без их помощи инвалид не смог бы выбраться из помещения.
Пострадавший с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализирован в местное медицинское учреждение.
В результате пожара повреждено одеяло. Предположительно, причиной пожара послужила неосторожность при курении.
Всего 20 сентября в Бурятии зарегистрировано пять пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на пожаре в пятиэтажке на Бурводе в Улан-Удэ погиб мужчина.
В Бурятии росгвардейцы спасли на пожаре инвалида
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