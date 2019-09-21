В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Он погиб из-за сигареты



Вечером в пятницу на улице Лощенкова в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном доме.



На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым, в подъезде было задымление. Жильцы верхних этажей эвакуировались самостоятельно.



Пожарные, применяя специальное оборудование, вскрыли дверь квартиры. Войдя в квартиру, сотрудники МЧС обнаружили тело 40-летнего мужчины.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.



В тушении пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники. В результате пожара сгорел диван, закопчены стены на площади 30 кв.м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

