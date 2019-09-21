Он погиб из-за сигареты
Вечером в пятницу на улице Лощенкова в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном доме.
На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым, в подъезде было задымление. Жильцы верхних этажей эвакуировались самостоятельно.
Пожарные, применяя специальное оборудование, вскрыли дверь квартиры. Войдя в квартиру, сотрудники МЧС обнаружили тело 40-летнего мужчины.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.
В тушении пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники. В результате пожара сгорел диван, закопчены стены на площади 30 кв.м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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