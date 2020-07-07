«Это большие затраты»: В Бурятии заговорили о возможной газификации

Зампред правительства Алексей Мишенин рассказал о работе по проблеме загрязнения воздуха и газификации республики
Сегодня, 7 июля, на 12-й сессии Народного Хурала Бурятии глава республики Алексей Цыденов отчитался о результатах работы правительства за 2019 год. После выступления депутаты задали множество вопросов.
Так, депутат Игорь Марковец задал вопрос о загрязнении воздуха и газификации республики. Алексей Цыденов ответил, что «по воздуху» говорили много, но, к сожалению, реальных результатов пока нет. Он рассказал, что пеллетное производство в Бурятии настроили, однако появилась другая проблема – отсутствие сырья. Из последних предложений – использование угольного кокса.
На этот же вопрос позже ответил депутатам зампред правительства по экономическому развитию Алексей Мишенин. Он рассказал, что по вопросу чистого воздуха создана межведомственная комиссия и проектный офис. Подробнее зампред рассказал о возможности газификации республики:
- В начале года председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о планах на год. Месторождение на Ямале обладает достаточной ресурсной базой, чтобы пустить газопровод в сторону азиатских стран. В этом случае у нас появляется возможность - трубопровод может пройти через Бурятию – Улан-Удэ и Кяхту, - поделился Алексей Мишенин.
Власти уже оценили объёмы потребления газа – в Улан-Удэ объёмы не превысят 3 млн кубометров.
- Если решение состоится и будет стоить до 100 млрд долларов – конкурировать после этого мы можем только с электроэнергией или мазутом. Мы должны понимать, что это большие затраты и население будет платить больше, - отметил Алексей Мишенин.
Также зампред подчеркнул, что ранее было подписано соглашение между правительством республики и «Газпром СПГ технологии» о газификации некоторых районов Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», тему газификации в Бурятии обсуждают уже много лет. Ближе всего к этому республика оказалась в 2008 году, когда Газпром и Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве. После была даже утверждена схема газоснабжения и газификации региона. Заявлялось, что на первом этапе Газпром увеличит поставки сжиженного углеводородного газа, на втором – станет проводить локальную газификацию сжиженным газом, а на третьем этапе придёт долгожданный сетевой газ.
Но затем «Газпром» посчитал расходы, после чего отказал Бурятии в газификации. Это связано с высокими расходами на переоборудование жилых домов и промышленных предприятий и небольшим числом потребителей. Одна только магистраль будет стоить 60 миллиардов рублей. Как итог – пока общая нерентабельность проекта для «Газпрома».
«Это большие затраты»: В Бурятии заговорили о возможной газификации
Власть, Фото:
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