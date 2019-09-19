В Иркутске приняли закон о сити-менеджере

Всенародные выборы мэра Иркутска ушли в прошлое



18 сентября на сессии Законодательного Собрания принят в окончательном чтении проект закона о введении института сити-менеджера Иркутска. Законодательно закреплено, что глава Иркутска будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.



Законопроект внесли депутаты Дмитрий Тютрин (ЛДПР) и Андрей Андреев (КПРФ), сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.



Против законопроекта на сессии высказались депутаты Лариса Егорова, Антон Романов, Александр Битаров и Сергей Бренюк: по мнению парламентариев, выборы главы Иркутска должны проходить путем прямых выборов.



По мнению председателя Законодательного Собрания Сергея Сокола, самым оптимальным решением был законопроект, внесённый ранее депутатом Виталием Перетолчиным («Единая Россия»). Данным законопроектом предлагалось предоставить каждому муниципальному образованию самостоятельно установить способ избрания главы из трех, определенных федеральным законодательством.



«Такой подход был бы наиболее объективным, потому что каждое муниципальное образование имеет свои особенности», - отметил спикер областного парламента. Однако данный законопроект не нашел поддержки на сессии Законодательного Собрания в апреле.



По итогам голосования законопроект был принят большинством голосов.



Последним избранным населением мэром Иркутска стал Виктор Кондрашов, ушедший в отставку в 2015 году. Следующим мэром стал Дмитрий Бердников, его выбрали уже большинством голосов иркутские депутаты.



Отметим, модель власти, которую приняли в Иркутской области, Улан-Удэ уже прошёл и отказался от института сити-менеджера. 8 сентября впервые за 12 лет в столице Бурятии состоялись всенародные выборы мэра. Более того, в законе, который даёт районам право самим решать, выбирать главу или назначать по конкурсу, Улан-Удэ стоит особняком. Закреплено, что в столице мэра отныне следует выбирать населению.

