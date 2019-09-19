Всенародные выборы мэра Иркутска ушли в прошлое
18 сентября на сессии Законодательного Собрания принят в окончательном чтении проект закона о введении института сити-менеджера Иркутска. Законодательно закреплено, что глава Иркутска будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Законопроект внесли депутаты Дмитрий Тютрин (ЛДПР) и Андрей Андреев (КПРФ), сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Против законопроекта на сессии высказались депутаты Лариса Егорова, Антон Романов, Александр Битаров и Сергей Бренюк: по мнению парламентариев, выборы главы Иркутска должны проходить путем прямых выборов.
По мнению председателя Законодательного Собрания Сергея Сокола, самым оптимальным решением был законопроект, внесённый ранее депутатом Виталием Перетолчиным («Единая Россия»). Данным законопроектом предлагалось предоставить каждому муниципальному образованию самостоятельно установить способ избрания главы из трех, определенных федеральным законодательством.
«Такой подход был бы наиболее объективным, потому что каждое муниципальное образование имеет свои особенности», - отметил спикер областного парламента. Однако данный законопроект не нашел поддержки на сессии Законодательного Собрания в апреле.
По итогам голосования законопроект был принят большинством голосов.
Последним избранным населением мэром Иркутска стал Виктор Кондрашов, ушедший в отставку в 2015 году. Следующим мэром стал Дмитрий Бердников, его выбрали уже большинством голосов иркутские депутаты.
Отметим, модель власти, которую приняли в Иркутской области, Улан-Удэ уже прошёл и отказался от института сити-менеджера. 8 сентября впервые за 12 лет в столице Бурятии состоялись всенародные выборы мэра. Более того, в законе, который даёт районам право самим решать, выбирать главу или назначать по конкурсу, Улан-Удэ стоит особняком. Закреплено, что в столице мэра отныне следует выбирать населению.
В Иркутске приняли закон о сити-менеджере
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стал известен полный карьерный путь нового министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой
Всенародные выборы мэра Иркутска ушли в прошлое
Поздней ночью глава Бурятии сделал краткий пост на своей странице
Близкие родственники главы были трудоустроены в подведомственных учреждениях службы
В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода
Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям
Проверка во ВСГИК прошла после жалобы преподавателей в прокуратуру
Визит был посвящён грядущему Году межрегиональных обменов между Россией и Японией
Игорь Шутенков получил удостоверения мэра Улан-Удэ и зачитал клятву. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Инаугурация нового мэра состоялась сегодня утром
Глава Бурятии вручил Елене Тыжиновой знак заслуженного экономиста России
Ирину Алашкевич обвиняли в оскорблении пострадавших от наводнения
Отопительный сезон в Бурятии начат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районе
В Бурятии запретят выступления детей в лёгких костюмах в холодную погоду
Игорь Шутенков станет мэром Улан-Удэ завтра