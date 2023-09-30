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В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор и прицеп

В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор и прицеп
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина не смог обжаловать приговор

Житель Бурятии был осуждён за незаконную рубку лесных насаждений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. «С учётом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности виновного наказание ему назначено условно с испытательным сроком 2 года», - уточнили в Хоринском районном суде.

При этом, приговором суда постановлено конфисковать трактор и прицеп, с использованием которых мужчина совершил рубку лесных насаждений.

Не согласившись с приговором суда в части конфискации вещественных доказательств, осуждённым подана апелляционная жалоба с требованием вернуть трактор и прицеп.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор Хоринского районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.


суд черные лесорубы

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