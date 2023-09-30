Мужчина не смог обжаловать приговор
Житель Бурятии был осуждён за незаконную рубку лесных насаждений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. «С учётом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности виновного наказание ему назначено условно с испытательным сроком 2 года», - уточнили в Хоринском районном суде.
При этом, приговором суда постановлено конфисковать трактор и прицеп, с использованием которых мужчина совершил рубку лесных насаждений.
Не согласившись с приговором суда в части конфискации вещественных доказательств, осуждённым подана апелляционная жалоба с требованием вернуть трактор и прицеп.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор Хоринского районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор и прицеп
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