В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор и прицеп

Мужчина не смог обжаловать приговор



Житель Бурятии был осуждён за незаконную рубку лесных насаждений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. «С учётом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности виновного наказание ему назначено условно с испытательным сроком 2 года», - уточнили в Хоринском районном суде.



При этом, приговором суда постановлено конфисковать трактор и прицеп, с использованием которых мужчина совершил рубку лесных насаждений.



Не согласившись с приговором суда в части конфискации вещественных доказательств, осуждённым подана апелляционная жалоба с требованием вернуть трактор и прицеп.



Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор Хоринского районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу.





