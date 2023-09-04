В честь открытия состоялся крестный ход
3 сентября в Иркутске крестным ходом с мощами святителя Иннокентия Иркутского открыли Дни русской духовности и культуры «Сияние России» (6+). Фестиваль традиционно проводится в столице Прибайкалья с 1994 года.
В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек. Перед крестным ходом на площади графа Сперанского возле часовни Казанской иконы Божией Матери прошла божественная литургия. В ней приняли участие митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, епископ Северобайкальский и Сосновоозёрский Николай, епископ Братский и Усть-Илимский Константин.
После литургии и крестного хода в сквере Кирова прошёл праздничный концерт русской духовной и народной музыки. Состоялась выставка-ярмарка прикладного творчества общественных организаций города и книжная ярмарка иркутских писателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске стартовали Дни русской духовности и культуры
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