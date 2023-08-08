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Стартовал конкурс маскотов Бурятии «Шэнэ шарай»

Стартовал конкурс маскотов Бурятии «Шэнэ шарай»
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты объявят в октябре

В Бурятии объявлено о старте конкурса маскотов «Шэнэ шарай»/ «Новый облик» в рамках фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ».

- Маскот —это фирменный узнаваемый персонаж, который олицетворяет бренд, то или иное сообщество и подчёркивает его индивидуальность. Маскоты, как символы бренда, играют важную роль в формировании образа региона. В рамках этого конкурса организаторы призывают участников создать оригинального героя, который будет ассоциироваться с Республикой Бурятия и отразит её важные достоинства. Участникам предоставляется творческая свобода - формат конкурсной работы не ограничен и может включать в себя традиционные рисунки, цифровое искусство, мультипликацию, декоративно-прикладное искусство, скульптуру и многое другое, - сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.

Объявление результатов пройдёт 19 октября в рамках фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ». Участники будут награждены призами и дипломами об участии. Маскоты победителей украсят обложку библиотечного журнала. Этот журнал будет распространяться в образовательных учреждениях, библиотеках Республики Бурятия, на фестивале «Бумажный ключ» и других проектах библиотеки.

Участники могут подать свои работы до 1 октября. Заявка и конкурсная работа принимаются на электронную почту: [email protected].

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс маскот библиотека

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