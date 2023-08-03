Раненому мобилизованному из Бурятии помогли получить единовременную выплату

Он лечился в нескольких госпиталях, но даже не получил справку



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница республики, чей брат принимает участие в специальной военной операции. На СВО он отправился в сентябре в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.



В январе наш земляк «вследствие минно-взрывного воздействия» получил травму головы и множественные осколочные ранения. Мужчина проходил лечение в нескольких госпиталях, однако справку о ранении ему так и не оформили. Единовременную денежную выплату, которая полагается в таком случае, боец не получил.



Омбудсмен обратилась в 1602-ой военный клинический госпиталь Минобороны России, к командованию воинской части (в/ч), в военную прокуратуру гарнизона в Ростове-на-Дону и военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона.



Справку сделали только после проверки надзорного ведомства. Оригинал направили в в/ч для начисления выплаты – в соответствии с указом президента РФ № 98 от 5 марта 2022 года.



Начальнику военного госпиталя из-за несвоевременного оформления справки внесли представление, и после с ответственными должностными лицами провели дополнительные занятия по изучению законодательства в этой сфере. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.



- Военного прокурора Кяхтинского гарнизона проинформировали о вышеизложенном для рассмотрения вопроса об организации надзорных мероприятий и оказания дальнейшего содействия военнослужащему, – рассказали в аппарате уполномоченного.

