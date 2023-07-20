Строительные работы идут по графику
Для строящегося аэровокзального комплекса в столице Бурятии введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция, сообщил в своём Telegram-канале зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Её мощность составляет 1600 кВа. Таким образом, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Байкал» в городе Улан-Удэ уже обеспечен энергосбережением. Надёжность энергоснабжения также обеспечена дополнительным источником электричества - дизельно-генераторной установкой мощностью 715 кВа с функцией автоматического запуска при аварии в основной сети, - сообщил он.
На сегодняшний день в рамках строительства нового терминала завершён вынос объектов из застройки основного здания, подготовлено основание для фундамента и пожарных резервуаров. Рабочие прокладывают линии электроснабжения и каналы инженерных сетей от точек подключения. К питанию подключены также новые очистные сооружения, расположенные в восточной части действующего аэровокзала. Работы ведутся по графику.
- В аэропорту на сегодня 200 человек на вылет и 250 на прилет. Мы рассчитываем, что с открытием нового аэровокзального комплекса цифры составят 400 человек на вылет и 500 человек на прилёт. Что касается увеличения пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний, однако в рамках стратегии развития аэропорта, мы прогнозируем к 2027 году достигнуть 1 миллиона пассажира в год, - сообщал ранее директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Строительство нового терминала в улан-удэнском аэропорту планируется завершить в 2024 году.
Для будущего терминала аэропорта Улан-Удэ построили подстанцию
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