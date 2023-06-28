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В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой

В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Подобные пункты появятся также в Забайкалье и Иркутской области

Депутаты Госдумы России во втором чтении единогласно проголосовали за законопроект, благодаря которому в стране впервые появится система государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты. Законопроект разработало Минприроды России, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

- Первый пункт наблюдения за многолетней мерзлотой уже работает в Ямало-Ненецком автономном округе. Это скважина глубиной около 25 метров, в которой находится термокоса с 32 датчиками на разных уровнях. До конца 2023 года сеть будет состоять из 20 наблюдательных пунктов в 8 регионах: в Ямало-Ненецком и Ненецком автономным округах, Иркутской и Амурской областях, Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Бурятия и Алтай. К концу 2025 года сеть будет состоять из 140 наблюдательных пунктов, - пояснили в пресс-службе Минприроды России.
Бурятия Забайкальский край климатология многолетняя мерзлота экология

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