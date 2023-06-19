19 июня

18 июня

Популярное

В Бурятии соберутся архивисты ДФО

В Бурятии соберутся архивисты ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ пройдёт научная конференция, посвящённая столетию архивной службы республики

21 июня в Бурятии состоится научная конференция «Архивы. Документы. Люди»: фонды личного происхождения как исторический источник» (6+). В мероприятии примут участие архивисты Монголии, работники государственных и муниципальных архивов Дальневосточного федерального округа, учреждений культуры Бурятии, учёные, преподаватели, аспиранты, магистранты и краеведы.

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: «Комплектование государственных и муниципальных архивов документами личного происхождения», «Научное описание документов личного происхождения», «Использование документов личного происхождения», «Ключевые аспекты региональной истории в документах личного происхождения», «Ключевые аспекты отечественной истории в документах личного происхождения», «Фонды личного происхождения как источник историко-культурного наследия страны».

По итогам научной конференции планируется издание сборника материалов, который будет включён в систему научного цитирования РИНЦ.

Мероприятие состоится 21 июня в здании правительства Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ленина, 54.

Днём ранее, 20 июня, здесь же состоится заседание научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального округа (НМС ДФО). Это постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью совершенствования работы учреждений в области архивоведения, документоведения, археографии; обобщения и распространения передового опыта, использования его для улучшения практической деятельности.

В рамках научно-методического совета состоится обмен опытом по различным направлениям деятельности. На заседании НМС ДФО планируется обсуждение актуальных вопросов архивного дела, реализации планов научно-исследовательской и методической работы архивных учреждений ДФО за 2022 г., плана научно-исследовательской и методической работы архивных учреждений ДФО на 2024 г., проблем комплектования государственных и муниципальных архивов и др. Кроме этого, в рамках заседания НМС ДФО пройдёт семинар-совещание «Основные проблемы цифровизации в деятельности архивных учреждений региона на современном этапе».

В работе совета примут участие руководители и специалисты архивных служб Якутии, Камчатского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

Возрастное ограничение: 16+.

Бурятия ДФО архивы конференция юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Театр Бурятии уедет в Забайкалье на большие гастроли
Театр Бурятии уедет в Забайкалье на большие гастроли
Общество, 19.06.2023
На сценах Читы и Агинского выступят более 200 артистов
В районе Бурятии поздравили долгожительницу
В районе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 19.06.2023
Жительница Десятниково отпраздновала 90-летний юбилей
В Бурятии наградили победителей чемпионата по мини-футболу
В Бурятии наградили победителей чемпионата по мини-футболу
Общество, 19.06.2023
Также награду получили обладатели кубка республики
Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы
Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы
Общество, 19.06.2023
Спортсменка стала двукратной победительницей соревнований
В Бурятии определили лучших в пожарно-спасательном спорте
В Бурятии определили лучших в пожарно-спасательном спорте
Общество, 19.06.2023
Победители поедут на соревнования Дальневосточного федерального округа
Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО
Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО
Общество, 19.06.2023
Если бы не записная книжка, офицер спецназа мог лишиться ноги
Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, 19.06.2023
В Ижевске определены победители чемпионата по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
Общество, 19.06.2023
Мужчину на год отправили в колонию-поселение

В Бурятии начали бесследно пропадать люди
В Бурятии начали бесследно пропадать люди
Общество, 19.06.2023
Спасатели ищут троих мужчин и женщину в четырёх районах республики

В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
Общество, 19.06.2023
Соответствующее постановление уже подписано
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Общество, 19.06.2023
В некоторых районах пообещали +38 градусов
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Общество, 19.06.2023
«Золото» выиграли Баир Батлаев и Радна Цыбиков
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество, 19.06.2023
Мраморный памятник изготовил Жигжит Баясхаланов
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
Общество, 19.06.2023
Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Общество, 19.06.2023
В республике насчитали 849 таких мусорных точек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^