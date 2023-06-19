В Бурятии соберутся архивисты ДФО

В Улан-Удэ пройдёт научная конференция, посвящённая столетию архивной службы республики



21 июня в Бурятии состоится научная конференция «Архивы. Документы. Люди»: фонды личного происхождения как исторический источник» (6+). В мероприятии примут участие архивисты Монголии, работники государственных и муниципальных архивов Дальневосточного федерального округа, учреждений культуры Бурятии, учёные, преподаватели, аспиранты, магистранты и краеведы.



На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: «Комплектование государственных и муниципальных архивов документами личного происхождения», «Научное описание документов личного происхождения», «Использование документов личного происхождения», «Ключевые аспекты региональной истории в документах личного происхождения», «Ключевые аспекты отечественной истории в документах личного происхождения», «Фонды личного происхождения как источник историко-культурного наследия страны».



По итогам научной конференции планируется издание сборника материалов, который будет включён в систему научного цитирования РИНЦ.



Мероприятие состоится 21 июня в здании правительства Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ленина, 54.



Днём ранее, 20 июня, здесь же состоится заседание научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального округа (НМС ДФО). Это постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью совершенствования работы учреждений в области архивоведения, документоведения, археографии; обобщения и распространения передового опыта, использования его для улучшения практической деятельности.



В рамках научно-методического совета состоится обмен опытом по различным направлениям деятельности. На заседании НМС ДФО планируется обсуждение актуальных вопросов архивного дела, реализации планов научно-исследовательской и методической работы архивных учреждений ДФО за 2022 г., плана научно-исследовательской и методической работы архивных учреждений ДФО на 2024 г., проблем комплектования государственных и муниципальных архивов и др. Кроме этого, в рамках заседания НМС ДФО пройдёт семинар-совещание «Основные проблемы цифровизации в деятельности архивных учреждений региона на современном этапе».



В работе совета примут участие руководители и специалисты архивных служб Якутии, Камчатского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).



Возрастное ограничение: 16+.



