На территории проведут озеленение, освещение и монтаж малых архитектурных форм
В административном центре Агинского Бурятского округа появится сквер «Радуга». В настоящее время жители посёлка Агинское голосуют за визуализацию благоустройства будущего объекта. Во всероссийском онлайн-голосовании участвуют три дизайн-проекта.
До 2022 года на территории будущего сквера находился поселковый рынок, сейчас она пустует. «Оживить» общественное пространство, рядом с которым расположены центральная площадь, детские сады, школы и торговые центры, предложили сами агинчане.
- Все три проекта предусматривают проведение мероприятий по озеленению, установку освещения, асфальтирование и монтаж малых архитектурных форм. Каким в итоге будет облик сквера, решают жители посёлка, - рассказал замминистра ЖКХ Забайкалья Андрей Виноградов.
Как пояснили в министерстве, отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект, а также познакомиться с другими территориями, претендующими на благоустройство, можно на сайте федерального проекта.
Отметим, что посёлок Агинское участвует в программе с начала её реализации. За это время завершено благоустройство набережной реки Аги, сквера героя России Алдара Цыденжапова. В этом году будет обновлён мемориальный комплекс «Слава». Часть работ уже выполнена.
В Агинском разобьют сквер на месте бывшего рынка
Общество, Фото:
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