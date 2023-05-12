12 мая

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В Агинском разобьют сквер на месте бывшего рынка

В Агинском разобьют сквер на месте бывшего рынка
Общество,  Фото:администрация посёлка Агинское
На территории проведут озеленение, освещение и монтаж малых архитектурных форм

В административном центре Агинского Бурятского округа появится сквер «Радуга». В настоящее время жители посёлка Агинское голосуют за визуализацию благоустройства будущего объекта. Во всероссийском онлайн-голосовании участвуют три дизайн-проекта.

До 2022 года на территории будущего сквера находился поселковый рынок, сейчас она пустует. «Оживить» общественное пространство, рядом с которым расположены центральная площадь, детские сады, школы и торговые центры, предложили сами агинчане.

- Все три проекта предусматривают проведение мероприятий по озеленению, установку освещения, асфальтирование и монтаж малых архитектурных форм. Каким в итоге будет облик сквера, решают жители посёлка, - рассказал замминистра ЖКХ Забайкалья Андрей Виноградов.

Как пояснили в министерстве, отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект, а также познакомиться с другими территориями, претендующими на благоустройство, можно на сайте федерального проекта.

Отметим, что посёлок Агинское участвует в программе с начала её реализации. За это время завершено благоустройство набережной реки Аги, сквера героя России Алдара Цыденжапова. В этом году будет обновлён мемориальный комплекс «Слава». Часть работ уже выполнена.

Агинский Бурятский округ сквер благоустройство

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