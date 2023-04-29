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В Забайкалье продавец магазина украл из кассы почти 1,5 млн

В Забайкалье продавец магазина украл из кассы почти 1,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Деньги он потратил на собственные нужды

В полицию поступило заявление о краже денег из магазина бытовой техники в городе Могоча. После проведения очередного учёта в кассе магазина выявлена недостача в размере 1 464 000 рублей.

Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 21-летний продавец торговой точки. В течение четырёх месяцев парень не вносил в кассу средства за проданные товары, а тратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража

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