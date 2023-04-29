В Забайкалье продавец магазина украл из кассы почти 1,5 млн



В полицию поступило заявление о краже денег из магазина бытовой техники в городе Могоча. После проведения очередного учёта в кассе магазина выявлена недостача в размере 1 464 000 рублей.



Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 21-летний продавец торговой точки. В течение четырёх месяцев парень не вносил в кассу средства за проданные товары, а тратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

