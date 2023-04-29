В Забайкалье продавец магазина украл из кассы почти 1,5 млн

Деньги он потратил на собственные нужды
В полицию поступило заявление о краже денег из магазина бытовой техники в городе Могоча. После проведения очередного учёта в кассе магазина выявлена недостача в размере 1 464 000 рублей.
Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 21-летний продавец торговой точки. В течение четырёх месяцев парень не вносил в кассу средства за проданные товары, а тратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Деньги он потратил на собственные нужды
Взрослые и детские турниры состоятся в первой половине июля
В аварии погиб тесть мужчины
В столице Бурятии состоится благотворительная ярмарка
В районах республики воздух прогреется до +19
Соревнования проведут в Иволгинском районе
Фестиваль пройдёт в столице республики
Стартовал приём заявок на ХIII фестиваль «От чистого истока»
Соперниками станут учащиеся общеобразовательных организаций
Военные музыканты ВВО готовятся к «Амурским волнам – 2023»
Финал всероссийского литературного конкурса проведут в Иркутске
Родители уже дали детям имена
Мэр города призвал уделить особое внимание этому вопросу
Охотникам напоминают про возврат разрешений
Некоторые горожане не представляют его без окрошки и шашлыков