В Улан-Удэ определили «Успешных дошкольников»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при завоевал воспитанник детсада «Земляничка»



26 апреля в Улан-Удэ прошла городская интеллектуальная олимпиада «Успешный дошкольник-2023», в которой приняли участие дети старшего дошкольного возраста из 29 детских садов города. Задания олимпиады соответствовали образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» основной образовательной программы дошкольной организации.



По итогам олимпиады места распределились следующим образом. Гран-при выиграл воспитанник детского сада №97 «Земляничка» (педагог-наставник Наталья Чебунина). Первое место завоевал представитель детского сада №143 «Золотая рыбка» (педагог-наставник Наталья Бальжинимаева). Второе место разделили дошкольники из детского сада №64 «Колокольчик» (педагог-наставник Дарья Метешова) и детсада №110 «Золушка» (педагоги-наставники: Светлана Иванова, Виктория Родникова). Третье место занял воспитанник детского сада №62 «Малыш» (педагог-наставник Оксана Алексеева).



Все участники городской интеллектуальной олимпиады получили дипломы и памятные призы. Также для педагогов-наставников были проведены мастер-классы по здоровьесберегающим технологиям «Путешествие в страну Человекию», «Королевство румбоксов» и тренинг «Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

