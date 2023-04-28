Гран-при завоевал воспитанник детсада «Земляничка»
26 апреля в Улан-Удэ прошла городская интеллектуальная олимпиада «Успешный дошкольник-2023», в которой приняли участие дети старшего дошкольного возраста из 29 детских садов города. Задания олимпиады соответствовали образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» основной образовательной программы дошкольной организации.
По итогам олимпиады места распределились следующим образом. Гран-при выиграл воспитанник детского сада №97 «Земляничка» (педагог-наставник Наталья Чебунина). Первое место завоевал представитель детского сада №143 «Золотая рыбка» (педагог-наставник Наталья Бальжинимаева). Второе место разделили дошкольники из детского сада №64 «Колокольчик» (педагог-наставник Дарья Метешова) и детсада №110 «Золушка» (педагоги-наставники: Светлана Иванова, Виктория Родникова). Третье место занял воспитанник детского сада №62 «Малыш» (педагог-наставник Оксана Алексеева).
Все участники городской интеллектуальной олимпиады получили дипломы и памятные призы. Также для педагогов-наставников были проведены мастер-классы по здоровьесберегающим технологиям «Путешествие в страну Человекию», «Королевство румбоксов» и тренинг «Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ определили «Успешных дошкольников»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отмечены были самые прочные, красивые и экологичные сумки
В Иркутске отметили годовщину возобновления железнодорожного сообщения
Спортсмен из Улан-Удэ представит российскую федерацию кёкусин-кан каратэ
Он полностью встал на ноги, исполнив свою мечту
В регионе майские праздники обезопасят от чрезвычайных ситуаций
На 97 году жизни скончался Александр Петров
Теперь косолапые встречают всех приезжающих в Бурятию «при параде»
Они начнут курсировать с наступлением мая
Против смертельно опасного заболевания ревакцинировали коров, овец и лошадей
На площади Советов отпраздновали 374-летнюю годовщину со дня образования пожарной охраны
Им признан Жамсо Башинов
Она состоится в Этнографическом музее
Сегодня отмечается День работника скорой помощи
Теперь местным властям придётся выплатить им компенсацию
Сотрудники ДПС будут дежурить около парковки