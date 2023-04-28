В Бурятии подготовились охранять весенне-нерестующих рыб

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

На территории республики в силу вступают ограничения в рыбной ловле



27 апреля в Бурятии прошло совещание по готовности к проведению мероприятий по охране весенне-нерестующих видов рыб в 2023 году. В нём приняли участие представители региональных ведомств: Ангаро-Байкальское территориальное управление федерального агентства по рыболовству, управление федеральной службы войск национальной гвардии, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, министерство внутренних дел, ВНИРО, Главрыбвод, управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора, межрегиональное территориального управления Росимущества и другие.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, начался период весеннего нереста рыбы, и в силу вступают ограничения в рыбной ловле. Введён запрет на вылов рыбы согласно Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Ограничения на рыбную ловлю помогают сохранить популяцию многих видов рыбы и предотвратить их вымирание, они распространяются на территорию озера Байкал и впадающие в него реки.



- В настоящее время в целях охраны весеннего нереста в районах республики задействован весь инспекторский состав, а также призваны силы и средства от МВД по Республике Бурятия, Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте, ГИМС, Главрыбвода, ВНИРО и общественные инспекторы Рыбоохраны. Управлением Рыбоохраны подготовлено 47 единиц техники, более 40 плавсредств, в том числе 4 аэролодки. На период весеннего нереста запланированы ежесуточные работы до 15 мобильных групп, - рассказали в Ангаро-Байкальском территориальном управлении.



Участники совещания обсудили готовность всех заинтересованных структур и ведомств для предстоящей работы по охране весенне-нерестующих видов рыбы и пресечению браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции.



Запретные сроки ловли рыбы утверждены приказом Минсельхоза России №226 от 24.04.2020 года и варьируются в зависимости от рыбопромыслового участка. Разрешена рыбалка удочкой с берега без использования плавсредств, а также с ледового покрова.

