В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем



Оказалось, что угон иномарки совершил 43-летний друг заявителя. Вместе с женой, доехав на чужом авто до дома, они отправились к знакомым, с которыми распивали спиртные напитки. После застолья он предложил компании покататься на автомобиле и попросил сесть за руль своего нетрезвого приятеля.



- Полицейские при помощи алкотестера провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 1,15 мг/л. В отношении нарушителя автоинспекторы составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, - говорится на портале.



Подозреваемый в угоне стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.







В полицию Тарбагатайского района поступило сообщение от жителя села Тарбагатай о том, что в пригороде Улан-Удэ у него угнали автомобиль.Выяснилось, что заявитель возвращался из столицы региона вместе с 43-летним земляком и его женой, которые попросили довезти их до дома. По пути он остановился у магазина и вышел из машины, чтобы купить продукты, при этом его пассажиры остались в салоне. Когда мужчина вернулся обратно, то обнаружил пропажу своего кроссовера и попутчиков.- На розыск внедорожника незамедлительно были ориентированы все патрульные экипажи наружных служб полиции, а спустя некоторое время разыскиваемая иномарка под управлением неустановленного лица была обнаружена у села Тарбагатай, - сообщается на портале «МВД МЕДИА» со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии.Автоинспекторы предприняли попытку остановить транспорт, однако водитель проигнорировал их требования и, увеличив скорость, продолжил движение. Уходя от полицейской погони, мужчина совершал опасные манёвры, подвергая опасности окружающих. Сотрудники ГИБДД приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля.После предупредительного выстрела в воздух инспектор открыл прицельный огонь по колёсам преследуемого авто. От полученных повреждений кроссовер занесло и развернуло на трассе, а потом он съехал в кювет и остановился. Выяснилось, что управлял им 25-летний гражданин, также в салоне находились пропавшие попутчики потерпевшего и ещё один местный житель.