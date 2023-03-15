Три города из Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству













Бурятия вновь примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На этот раз побороться за победу решили сразу три города республики: Гусиноозёрск, Закаменск и Северобайкальск.- Конкурс даёт возможность городам получить существенную финансовую поддержку и создать современные общественные пространства. Сейчас идёт активная подготовка, архитекторы разрабатывают концепции дизайн-проектов и каждую идею выносят на обсуждение с жителями. Отметим, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - сообщили в центре компетенций Бурятии.Город Закаменск планирует представить проект благоустройства центрального бульвара. Общественное пространство будет разделено на четыре зоны. Первая –пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Вторая и третья зоны подразумевают обустройство площади рядом с домом культуры и администрацией. Там будет расположен амфитеатр и малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По желанию жителей здесь будет уделено большое внимание освещению и озеленению.Северобайкальск готовит проект благоустройства прибрежного парка «Северное сияние», второй этап работ. Первый этап был реализован также благодаря участию в этом конкурсе. Сейчас здесь планируют продолжить обустройство панорамной набережной с видом на Байкал, установить многоярусные скамейки, индивидуально разработанные деревянные архитектурные формы, а также информационные стенды о жителях БАМа.- Северобайкальск второй по численности город в Бурятии и его необходимо развивать. Здесь планируется реализация мастер-плана. Также сейчас идет подготовка документов для участия во всероссийском конкурсе по благоустройству. Мы рекомендуем архитекторам связать концепцию благоустройства прибрежного парка с мастер-планом, - подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Город Гусиноозёрск представит на конкурс проект благоустройства центральной части по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, арт-объект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку, а на тротуарах предложено высадить защитное от транспорта озеленение.Результаты конкурса будут известны уже в мае. Теперь победители проекта смогут получить финансирование в размере от 100 до 150 млн рублей.Благодаря прошлым победам в конкурсе создания комфортной городской среды уже были благоустроены пространства во всех малых городах республики.