Тувинок допустили к новогодним ритуальным кострам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Им рекомендуют посетить обряд «Сан салыры» у строящегося буддийского храма-монастыря



В Туве оргкомитет по проведению мероприятий местного национального праздника Шагаа внёс некоторые коррективы по местам проведения обряда разжигания ритуального костра «Сан салыры» в столице республики. К уже обозначенным и традиционным местам его проведения дополнительно будут организованы локации у вновь строящегося буддийского храма «Тубтен Шедруб Линг» и у ступы «субурган» у подножия горы Догээ. Таким образом кострища для вознесения молитв благодарения и благопожелания будут возожжены в 7 часов утра на девяти площадках.



Традиционный обряд тувинцев по встрече нового года «Сан салыры» будет в этом году проводиться в девяти местах:

- у подножия горы «Догээ» (г. Кызыл, правый берег р. Енисей);

- у памятника «Кадарчы» (9 км автотрассы «Кызыл — Эрзин»);

- в Национальном парке культуры и отдыха (г. Кызыл, ул. Кочетова, 1А);

- у храма «Ганден Чойпелинг» (микрорайон ЛДОг. Кызыла);

- у храма «Дамба Брайбулинг» (г. Кызыл, ул. Фрунзе, 46);

- у храма «Даши Панделинг» (г. Кызыл, ул. Колхозная, 101);

- у храма «Цеченлинг» (г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 2);

- у храма «Устуу-Хурээ» (урочище Чайлаг-Алаак на правом берегу реки Чадан, в 7 км к юго-востоку от города Чадан);

- вблизи строящегося храма-монастыря «Тубтен Шедруб Линг» (г. Кызыл, микрорайон «Южный»).



Примечательно, но до недавнего времени считалось, что женщинам воспрещается присутствовать на церемонии разжигания ритуального костра на празднестве Шагаа. И в обрядах, которые организовывались на территориях населённых пунктов, участвовали преимущественно жители мужского пола. Однако в управлении Камбы-ламы Республики Тыва дали пояснения относительно этого устоявшегося порядка.



Как объяснили буддийские служители, существуют несколько видов или способов разведения ритуального костра – сан, которые различались местом проведения и предназначением его разжигания. При этом, как такового запрета на участие в них женщин не существовало. Были лишь ограничения, связанные с физическими возможностями слабого пола. Так, например, женщинам не рекомендовалось участвовать в разведении молитвенного кострища на возвышенностях, куда им, возможно, было бы трудно дойти. Что касается разжигания огня накануне Шагаа, который издревле считался семейным праздником, то отмечается, что в этом действии преимущественно участвовали представители одного рода или члены семьи, включая представительниц прекрасного пола



Учитывая комментарий управления Камбы-ламы республики, организаторы приглашают к участию в обряде «Сан салыры» всех желающих. Хранительницам семейного очага буддийские ламы рекомендуют посетить обряды, которые будут проходить на территории храмов, вблизи строящегося монастыря «Тубтен Шедруб Линг» и у ступы «субурган» у подножия горы Догээ. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



