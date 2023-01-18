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Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов

Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за несвоевременной оплаты долг из-за штрафов вырос вдвое

Девушка-водитель из Бурятии за два месяца получила 28 штрафов за нарушение правил дорожного движения в Забайкальском крае. 25-летняя нарушительница оказалась любительницей быстрой езды. Помимо этого, она игнорировала требования знаков дорожного движения и ездила по тротуару.

Оплачивать штрафы девушка в установленные законом 60 дней не стала. Поэтому административное дело было передано в службу судебных приставов для принудительного взыскания, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

- После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства у должника есть пять дней для добровольной исполнения требований содержащихся в исполнительном документе. Если долг вовремя не погашен выносится исполнительский сбор. Для физических лиц он равен 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. То есть к просроченному штрафу в 500 рублей прибавится ещё 1000 рублей, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Продолжение игнорирования штрафов привело к тому, что долг девушки вырос практически в два раза. 15 тысяч рублей взыскали за штрафы, ещё 13 тысяч рублей составила общая сумма исполнительского сбора.


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