В Заиграевском районе Бурятии высадят 40 тысяч сосен

Лесники республики приглашают принять участие в акции «Сад Памяти»



В Бурятии продолжается акция «Сад Памяти». Одним из центральных мероприятий станет массовая посадка леса 20 мая в Заиграевском районе.



За один день специалисты лесного хозяйства и волонтёры высадят более 40 тысяч сеянцев сосны. Так участники акции восстановят 10 га погибшего леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.



- Посадка пройдёт в Додогольском участковом лесничестве Заиграевского района примерно в 3 км от села Старая Курба. Более подробная информация размещена на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства. Акция стала уже доброй традицией для всех жителей республики. Каждый год мы создаём зелёные памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя РАЛХ.



Принять участие и посадить дерево в честь родственников, не вернувшихся с войны, может каждый. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте «Садпамяти2022.рф», найти на карте точку высадки, обозначенную иконкой и ввести свои данные.



- Чтобы принять участие в центральной акции, необходимо обратиться телефону: 8 (3012) 41-49-39, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По словам руководителя АУ «Заиграевский лесхоз» Алексея Постоялко, будет организована встреча волонтёров. Машина организаторов будет стоять на первом повороте в правую сторону от села Старая Курба.



Возрастное ограничение 0+

