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Чита принимает фестиваль искусств «Цветущий Багульник»

Чита принимает фестиваль искусств «Цветущий Багульник»
Общество,  Фото:pixabay.com
Первый концерт состоится сегодня, 25 марта

25 марта в 18:30 в Чите состоится открытие 46-го международного фестиваля искусств «Цветущий Багульник». Программу «Антонио Вивальди. Венецианское барокко» (6+) в Забайкальской краевой филармонии представит государственный камерный оркестр филармонии и известная российская флейтистка, лауреат международных конкурсов Ирина Стачинская (Москва). Концерт проходит в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны».

26 марта артисты камерного ансамбля «Тет-а-тет» впервые представят программу «Ларец сказок» (6+). Для гостей филармонии прозвучат избранные номера из сборника Петра Чайковского «Детский альбом». 2 апреля в органном зале Забайкальской филармонии состоится концерт российского органиста, лауреата международных конкурсов Константина Волостнова (Москва). Артист представит программу из духовных произведений И.С. Баха – «Большой стиль» (6+).

3 апреля в рамках фестиваля для забайкальских зрителей покажут концерт вокальной и инструментальной музыки (6+). Концертную программу представит ансамбль имени Николая Будашкина (художественный руководитель, заслуженный артист РФ Александр Руденко) Забайкальской краевой филармонии и лауреат международных конкурсов, солистка Иркутской областной филармонии Мария Князева (сопрано).

9 апреля состоится концерт арт-проекта «Opera Drive» (г. Москва). В оперном исполнении прекрасных вокалисток программа – «Мировая solyanka» (6+). В составе коллектива: стипендиат международного благотворительного фонда Юрия Розума Шаплыко Василиса (меццо-сопрано), солистка театра оперы и балета имени Глинки Кулеба Юлия (сопрано), артистка хора государственной академической симфонической капеллы России Анастасия Ковалёва (сопрано), лауреат российских и международных конкурсов Кира Полякова (лирико-колоратурное сопрано).

Финальным мероприятием международного фестиваля искусств «Цветущий багульник» 10 апреля станет концерт народного артиста России Даниила Крамера (фортепиано, Москва) и музыканта с мировым именем Дениса Мажукова (фортепиано, Москва). Артисты представят Забайкальским зрителям программу «Jazz'n'Roll» (6+), включающую в себя блюз, буги-вуги и рок-н-ролл с привкусом джаза. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской краевой филармонии.

Возрастное ограничение 6+
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