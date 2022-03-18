 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 марта

17 марта

Популярное

В Забайкалье состоится массовое восхождение на гору Палласа

В Забайкалье состоится массовое восхождение на гору Палласа
Общество,  Фото:pixabay.com
Гора расположена в 35 км от Читы

Восьмое ежегодное массовое восхождение на вершину горы Палласа состоится в Чите 20 марта. Пешая часть восхождения составит 500 метров. В программе мероприятия: викторина, флешмоб, чаепитие и познавательная экскурсия.

- Это восьмое по счёту восхождение, которое организует забайкальское отделение Русского географического общества. Хотя до этого люди туда тоже ходили на Всемирный день воды, но не так массово. Ежегодно состав и количество участников меняется. В прошлые годы оно варьировалось от 70 до 100 человек. Большинство – это люди, впервые там побывавшие, - рассказал координатор мероприятия Роман Филенко.

Желающим подняться на гору необходимо иметь тёплую непродуваемую одежду, а также взять перекус и термос с чаем. Выезд участников состоится в 10:00 от памятника Александру Невскому на железнодорожном вокзале, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Возрастное ограничение 0+

Справка

Гора Палласа – это водораздельная гора на Яблоновом хребте, где соединяются бассейны трёх рек – Амура, Лены и Енисея. Находится в 35 километрах от Читы. Её высота над уровнем моря 1236 метров, что всего на шестьсот метров выше столицы Забайкалья. Примечательно, что частично по Яблоновому хребту проходит водораздел Тихого и Северного Ледовитого океана. Название горе дали в честь учёного, который совершил путешествие в Забайкалье в 1772 году, пересёк Яблоновый хребет и оставил в своих трудах упоминание о нём, как о водоразделе.
восхождение Чита Забайкальский край туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют кубок по гиревому спорту
В Бурятии разыграют кубок по гиревому спорту
Общество, 18.03.2022
Соревнования пройдут в Заиграевском районе
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
Общество, 18.03.2022
На большей части республики без осадков 
В Улан-Удэ откроется выставка «Победа: день за днём»
В Улан-Удэ откроется выставка «Победа: день за днём»
Общество, 17.03.2022
Она расскажет о героизме и самоотверженности тружеников тыла
Чита и Улан-Удэ посоревнуются на первенстве по танцам
Чита и Улан-Удэ посоревнуются на первенстве по танцам
Общество, 17.03.2022
В турнире примут участие спортсмены от 7 до 18 лет
В Иркутской области восстановят лес на 134,5 тыс. га
В Иркутской области восстановят лес на 134,5 тыс. га
Общество, 17.03.2022
Потребность в посадочном материале для региона составит 21,8 млн сеянцев
В Хоринском районе Бурятии состоялся фестиваль семей
В Хоринском районе Бурятии состоялся фестиваль семей
Общество, 17.03.2022
В трёх номинациях победили семьи однофамильцев
В Забайкалье выберут мистера и мисс «Университет»
В Забайкалье выберут мистера и мисс «Университет»
Общество, 17.03.2022
Участники конкурса выступят в трёх направлениях: «хореография», «фаер-шоу» и «вокал»
В Усть-Ордынском округе прошёл месячник по бурятскому языку
В Усть-Ордынском округе прошёл месячник по бурятскому языку
Общество, 17.03.2022
Конкурсные мероприятия проводились в дистанционном формате
В Закаменске завершается благоустройство городского парка
В Закаменске завершается благоустройство городского парка
Общество, 17.03.2022
В парке появятся скульптуры рабочих и спортсменов, крытые беседки и воркаут-площадка
В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане
В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане
Общество, 17.03.2022
Фильм постарается объективно показать вклад Монголии в мировую историю
В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
Общество, 17.03.2022
На его месте построят детскую поликлинику
Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе
Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе
Общество, 17.03.2022
Новый спортивный объект откроется в селе Максимиха
В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»
В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»
Общество, 17.03.2022
В Бурятии запланирована реконструкция 247 дворов
В Бурятии зенитчики отразили удар условного противника
В Бурятии зенитчики отразили удар условного противника
Общество, 17.03.2022
Военнослужащие ВВО выполнили боевые пуски зенитных ракет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^