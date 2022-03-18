В Забайкалье состоится массовое восхождение на гору Палласа

Гора расположена в 35 км от Читы



Восьмое ежегодное массовое восхождение на вершину горы Палласа состоится в Чите 20 марта. Пешая часть восхождения составит 500 метров. В программе мероприятия: викторина, флешмоб, чаепитие и познавательная экскурсия.



- Это восьмое по счёту восхождение, которое организует забайкальское отделение Русского географического общества. Хотя до этого люди туда тоже ходили на Всемирный день воды, но не так массово. Ежегодно состав и количество участников меняется. В прошлые годы оно варьировалось от 70 до 100 человек. Большинство – это люди, впервые там побывавшие, - рассказал координатор мероприятия Роман Филенко.



Желающим подняться на гору необходимо иметь тёплую непродуваемую одежду, а также взять перекус и термос с чаем. Выезд участников состоится в 10:00 от памятника Александру Невскому на железнодорожном вокзале, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



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Справка



Гора Палласа – это водораздельная гора на Яблоновом хребте, где соединяются бассейны трёх рек – Амура, Лены и Енисея. Находится в 35 километрах от Читы. Её высота над уровнем моря 1236 метров, что всего на шестьсот метров выше столицы Забайкалья. Примечательно, что частично по Яблоновому хребту проходит водораздел Тихого и Северного Ледовитого океана. Название горе дали в честь учёного, который совершил путешествие в Забайкалье в 1772 году, пересёк Яблоновый хребет и оставил в своих трудах упоминание о нём, как о водоразделе.

