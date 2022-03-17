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Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе

Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Новый спортивный объект откроется в селе Максимиха

Совсем скоро в Бурятии, на берегу Байкала откроется современный, построенный по новым технологиям физкультурно-спортивный комплекс. Жителям Баргузинского района будет предоставлено время для бесплатных занятий спортом в универсальном зале спорткомплекса в селе Максимиха. Так, жители района могут провести время с пользой для здоровья и привести в порядок свою физическую форму по два часа в день в рабочее время.

Также универсальный зал будет предоставляться для организации тренировочного процесса спортивных сборных команд Бурятии по будням с 8:00 до 18:00 на безвозмездной основе, согласно утверждённым спискам, а студентам ссузов и вузов очной формы обучения и воспитанникам республиканских и муниципальных спортивных школ и республиканской спортивной школы олимпийского резерва, центра спортивной подготовки с учётом скидки на организованные групповые занятия при заключении договора.

Итоговые графики занятий спортом на базе спортивного комплекса в Максимихе будут опубликованы в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия Баргузинский район спортивные объекты спорт

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