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Упрощённый порядок установления инвалидности продлят до 1 июля

Упрощённый порядок установления инвалидности продлят до 1 июля
Общество,  Фото:pixabay.com
Законопроект направлен в правительство РФ

Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, продлевающий упрощённый временный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления направлен в правительство РФ, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Информация об этом размещена на официальном сайте федерального ведомства.

Принятие поправок позволит в период со 2 марта до 1 июля продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

В настоящее время ведётся комплексная трансформация системы взаимоотношений медико-социальной экспертизы (МСЭ) с гражданами. Новый алгоритм прохождения МСЭ, который заменит действующий временный порядок установления инвалидности, сохранит преимущества временного порядка. В дальнейшем за гражданином сохраняется право выбора относительно того, как проходить медико-социальную экспертизу: присутствовать лично или пройти все необходимые процедуры заочно.

Напомним, что временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить его личное участие. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется на основании медицинских документов.

Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии сообщает, что в республике проживает более 77 тысяч инвалидов, в том числе в Улан-Удэ – 34122. Среди детского населения 6262 ребенка имеют инвалидность. Все они охвачены мерами социальной поддержки.

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