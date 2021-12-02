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Вневедомственная охрана Бурятии начиналась со свистков и сигнальных лампочек

Вневедомственная охрана Бурятии начиналась со свистков и сигнальных лампочек
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вневедомственная охрана отмечает 69-ю годовщину

Сегодня вневедомственная охрана Бурятии отмечает 69-ю годовщину со дня образования

2 декабря 1952 года в Бурятии была организована служба вневедомственной охраны. Тогда она входила в состав отдела наружной милицейской службы по охране объектов министерства госбезопасности Бурятской АССР.

В те годы сторожа на постах имели на вооружении свистки, а на особо важных объектах – иногда и охотничьи ружья. На объектах использовались примитивные средства охранной сигнализации: леска, паутинка и красные сигнальные лампочки, которые хозорган вынужден был включать при уходе с помощью верёвочки, пропускаемой через полотно двери.

Со сторожами систематически проводили специальные занятия, на которых учили бдительно нести службу, обучали предотвращать кражи и вести профилактическую работу.

В 1960-е годы были созданы районные подразделения вневедомственной охраны в республике и Улан-Удэ. Этот период был временем становления охраны как самостоятельной службы.

Первые пункты централизованной охраны (ПЦО) появились в 1970-е годы, тогда были внедрены первые автоматизированные системы централизованной охраны. Создаётся ночная милиция, в штаты вневедомственной охраны вводится аттестованный состав. В дальнейшем были созданы подразделения в северных районах Бурятии.

В 2016 году подразделения вневедомственной охраны Бурятии вошли в состав управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Бурятии.

Сейчас в структуру управления вневедомственной охраны входят 17 филиалов, в 24 населённых пунктах функционируют пункты централизованной охраны. Под охраной находятся более трёх тысяч объектов и свыше девяти тысяч мест хранения имущества граждан.

Шестеро сотрудников управления, ценой своей жизни выполнившие долг по обезвреживанию вооружённых преступников, занесены в Российскую Книгу Памяти. Это Степан Кузьмич, Юрий Цыренов, Батор Анандаев, Алексей Башлеев, Владимир Гомбоев, Шагдар Мункуев. Трое из них – Батор Анандаев, Владимир Гомбоев и Шагдар Мункуев награждены орденами Мужества посмертно.
Росгвардия

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