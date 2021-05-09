В Улан-Удэ прошёл парад Победы









Командовал парадом заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Руслан Абдулхаджиев, принимал командующий 36-й общевойсковой армией генерал-майор Валерий Солодчук.



- Миллионы соотечественников не дожили до светлого Дня Победы. В России в каждой семье есть родные, кто погиб на полях сражений или пропал без вести, умер от голода в блокаду, был сожжён в печах концлагерей. С этим невозможно смириться, невозможно забыть. Вечная память, - выступил Валерий Солодчук.



Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что в республике не вернулся с войны каждый третий из 120 тысяч ушедших на фронт. В годы войны в Бурятии были созданы 44 новых предприятия, более чем в два раза увеличилась посевная площадь, на фронт поставлялись продовольствия, самолёты, вагоны, руда, боеприпасы и медикаменты.



- Наш многонациональный народ отстоял свободу и независимость ценой невосполнимых, многомиллионных потерь. Наша святая обязанность – помнить поимённо о каждом, кто отдал свою жизнь. Имена погибших, пропавших без вести, скончавшихся от ран увековечены в 11 томах Книги Памяти, - отметил Алексей Цыденов.



Далее по площади Советов строевым маршем прошли военнослужащие соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, а также кадеты, юнармейцы и представители Вооружённых сил Монголии. Всего в параде приняли участие 17 пеших парадных расчётов, в общей сложности они насчитывали более тысячи человек.



По традиции механизированную колонну возглавил символ мощи и совершенства советской боевой техники легендарный танк Т-34. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы. Следом на площадь выехала гроза немецких «Тигров» и «Пантер», самый мощный и наиболее бронированный советский серийный танк ИС-2. Также впервые в параде прошла боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Вся техника была восстановлена силами личного состава 36-й армии.



Кроме них, в составе колонны прошли современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», армейские мотовездеходы АМ-1. Замкнули парадный строй расчёты 103 ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер - М». «Искандеры» отличает мобильность и минимальная вероятность их обнаружения, даже средствами космической разведки.



Завершили парад российские многоцелевые истребители СУ-30 СМ и СУ-25.



Всего в параде Победы приняли участие 53 единицы боевой техники.







Сегодня, 9 мая, на главной площади столицы Бурятии прошёл военный парад соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, посвящённый празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.По традиции, военный парад открыла знамённая группа, которая под музыку песни Александрова «Священная война» внесла на площадь Советов государственный флаг России и копию легендарного Знамени Победы. Знамённая группа прошла перед строями парадных расчётов, трибун с ветеранами и почётными гостями. Несли государственный флаг и Знамя Победы лучшие офицеры 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.