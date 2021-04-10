В Бурятии детям напомнили ПДД

Профилактическое проводили школьники



После весенних каникул активисты отряда ЮИД Дома детского творчества провели профилактические занятия для первоклассников Кабанской школы. Вместе с сотрудниками ГИБДД они напомнили юным пешеходам о безопасном поведении на дороге.



ЮИДовцы рассказали младшим школьникам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, как вести себя на остановке общественного транспорта и в автомобиле. Отдельное внимание они уделили вопросу соблюдения правил дорожной безопасности по пути следования в школу. Первоклассникам подарили специальные вкладыши в дневник с изображением схемы безопасного маршрута в школу. Также дети узнали, для чего необходимы светоотражающие элементы и как правильно размещать их на верхней одежде и рюкзаках.



Напомнили сотрудники ГИБДД ребятам и о правилах езды на велосипеде и безопасных местах для велосипедных прогулок. В завершение встречи они попросили школьников быть внимательными на проезжей части и показывать пример законопослушного поведения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

