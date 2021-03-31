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30 марта

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Житель Твери пересёк Байкал на велосипеде

Житель Твери пересёк Байкал на велосипеде
Общество,  Фото:страница Иракли Удзилаури
Экстремал проехал 900 километров по замёрзшему озеру

Любитель экстремального отдыха, житель Тверской области Иракли Удзилаури на трековом велосипеде пересёк зимний Байкал. Старт состоялся 19 марта из города Северобайкальск в Бурятии. Молодой человек заявил, что стал первым в мире, кто решился проделать такой путь на подобном велосипеде.

- Та самая точка невозврата. День Х настал. Сейчас я начинаю самое экстремальное путешествие за свои 24 года, - написал он перед выездом.

За 10 дней молодой человек преодолел 900 километров. 30 марта он сообщил о завершении своего путешествия.

- Родня, горите своими идеями, горите мечтами. Нет никаких правил, абсолютно. Неважно, какой у тебя социальный статус, гендерная принадлежность, возраст или ресурсы. Сбывается всё, что вы искренне желаете. Я наглядный пример, - написал Иракли Удзилаури.


В своём посте в Instagram молодой человек выразил благодарность Байкалу, своим подписчикам и спонсорам.

- Финиша нет. Мы всегда в самом начале. Даже сейчас, когда вроде бы всё, мы в самом начале. Ну так чего ты ждёшь? Так погнали вперёд, - добавил он.


путешественники Байкал
 
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