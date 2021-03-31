Житель Твери пересёк Байкал на велосипеде

- Родня, горите своими идеями, горите мечтами. Нет никаких правил, абсолютно. Неважно, какой у тебя социальный статус, гендерная принадлежность, возраст или ресурсы. Сбывается всё, что вы искренне желаете. Я наглядный пример, - написал Иракли Удзилаури.







Любитель экстремального отдыха, житель Тверской области Иракли Удзилаури на трековом велосипеде пересёк зимний Байкал. Старт состоялся 19 марта из города Северобайкальск в Бурятии. Молодой человек заявил, что стал первым в мире, кто решился проделать такой путь на подобном велосипеде.- Та самая точка невозврата. День Х настал. Сейчас я начинаю самое экстремальное путешествие за свои 24 года, - написал он перед выездом.За 10 дней молодой человек преодолел 900 километров. 30 марта он сообщил о завершении своего путешествия.В своём посте в Instagram молодой человек выразил благодарность Байкалу, своим подписчикам и спонсорам.- Финиша нет. Мы всегда в самом начале. Даже сейчас, когда вроде бы всё, мы в самом начале. Ну так чего ты ждёшь? Так погнали вперёд, - добавил он.