В Бурятии поймали дезертира из воинской части

В числе тех, кого поймали, 16 человек объявляло в розыск МВД по Бурятии, четверо – УФСИН. Семеро задержанных разыскивались правоохранительными органами Иркутской области, Ставропольского, Забайкальского и Камчатского краев, Республик Алтай и Тыва, государства ближнего зарубежья.





В Бурятии во время первого этапа «Розыск» полицейские задержали 27 разыскиваемых, включая пятерых человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Так, днём 17 марта сотрудники управления уголовного розыска МВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии на улице Жердева задержали 42-летнего улан-удэнца. Он обвиняется в том, что от его рук погиб человек. В розыск мужчина был объявлен в декабре 2020 года.В ночь на 17 марта полицейские и военная полиция в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района нашла 22-летнего парня, сбежавшего из воинской части. Он прятался у своих родственников.Ещё в марте 2020 года молодой человек самовольно оставил воинскую часть. Задержанный передан в Военный следственный отдел СК по Кяхтинскому гарнизону Восточного военного округа.Также в Улан-Удэ задержан 34-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина находился в международном розыске как лицо, уклоняющееся от прохождения военной службы. Гражданин доставлен в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ. Рассматривается вопрос о возможности его выдачи правоохранительным органам государства-инициатора розыска.