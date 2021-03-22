Призовой фонд «Байкальской рыбалки» составил 4 миллиона

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На «Байкальской рыбалке-2021» за отдельные призы смогут побороться дети



С 26 по 27 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии пройдёт 16-я «Байкальская рыбалка». В прошлом году она не состоялась из-за коронавируса. В 2019 году на льду Байкала одновременно рыбачили 1400 рыбаков. Та «Байкальская рыбалка» была занесена в Книгу рекордов России. В этом году количество участников ограничено до 200 команд. Всего будут рыбачить 800 человек.



- Нет иностранных команд, практически нет иногородних команд, их будет очень мало. География участников – это Бурятия, конечно, Иркутск, Чита, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, и всё. Сейчас зарегистрировано 200 команд. Наблюдается такая тенденция, что количество женских команд увеличивается. Зарегистрировано на сегодня 24 женские команды, - рассказал представитель оргкомитета «Байкальской рыбалки» Баир Дондубон.



«Байкальская рыбалка» начнётся 26 марта с регистрации участников, открытия турнира и жеребьёвки. Соревновательная ловля стартует на следующий день с 8 утра. Рыбаки будут находиться на льду пять часов.



По традиции, рыбаки будут соревноваться не только в количестве пойманной рыбы, но и в различных номинациях. Среди них «Командная экипировка», «Самый старший и самый юный участник», а также «Лучшая женская команда». Общий призовой фонд рыбалки - четыре миллиона рублей.



- Первые 10 команд награждаются призами. Главный приз, его стоимость порядка трёх миллионов рублей, это аэроглиссер. Много номинаций. Мы не уменьшаем количество призов, мы их увеличиваем, - добавил Баир Дондубон.



Параллельно с основной «Байкальской рыбалкой», состоится турнир по детской рыбалке. Он инициирован советом отцов и главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Организаторы решили в этом году ограничить число участников детской рыбалки до 100 человек. Сейчас заявки подали около 50 участников.



- Рыбачить юные спортсмены будут два часа, с 10 утра до 12. Это соревнования индивидуальные, в отличии от большой «Байкальской рыбалке». Участвуют юные спортсмены до 15 лет. У каждого есть взрослый ассистент, папа или мама, которые занимаются лунками, подготовкой снастей, рыбачат только юные спортсмены, - рассказал член совета отцов Сергей Бурдиков.



Главным призом детской рыбалки станет квадроцикл MOWGLI BOLD с дистанционным управлением и функцией родительского контроля. За второе место полагается приз от главы Бурятии Алексея Цыденова спортивный велосипед и третье место – трёхколёсный самокат.









