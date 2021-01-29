В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Пейзажи нарисовали осуждённые женщины



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ осуждённые, занимающиеся в кружке изобразительного искусства, украсили стены. Женщины расписали стены реабилитационного центра «Аврора» пейзажами озера Байкал.



- На подготовительной стадии осуждённые разрабатывали эскизы своих художественных творений, подбирали необходимые инструменты – кисти и краски. После чего с энтузиазмом приступили к работе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



На создание пейзажей ушло чуть больше недели.

