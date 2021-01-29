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В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала

В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Пейзажи нарисовали осуждённые женщины

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ осуждённые, занимающиеся в кружке изобразительного искусства, украсили стены. Женщины расписали стены реабилитационного центра «Аврора» пейзажами озера Байкал.

- На подготовительной стадии осуждённые разрабатывали эскизы своих художественных творений, подбирали необходимые инструменты – кисти и краски. После чего с энтузиазмом приступили к работе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

На создание пейзажей ушло чуть больше недели.
колония осужденные
 
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